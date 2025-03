1400 Stunden | Wichtigstes Telefonat

1400 Stunden. Er werde den Ukraine-Krieg in 24 Stunden beenden, hatte Donald Trump im Wahlkampf vollmundig versprochen. Oder sagen wir zutreffender: behauptet. Nun ist er auch schon fast 1400 Stunden im Amt, der Krieg im europäischen Osten aber tobt weiter in aller Heftigkeit - auch wenn schon einige Gespräche stattgefunden haben. Darunter die garantiert geschichtsträchtige „Audienz“ des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Zelenskij im Weißen Haus, wo ihm von Donald Trump in noch nie dagewesener Art und Weise öffentlich die Leviten gelesen wurden. In der Zwischenzeit gab es Direktkontakte zwischen der Ukraine und den USA in Saudi-Arabien. Und US-Außenminister Marco Rubio telefonierte am Samstag mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow. Alles in Vorbereitung des wichtigsten Telefonats.