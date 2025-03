Nazi-Propaganda bei Salzburger Festival

Wieder ein Nazi-Eklat, diesmal auf dem Gelände des Electric Love Festival: Ein leitender Gastro-Mitarbeiter des Musikfestivals soll an zwei unterschiedlichen Tagen nationalsozialistische Propaganda von sich gegeben haben. Am 3. Juli 2024 soll er zu einer Frau gesagt haben: „Ich verstehe dich nicht, ich spreche nur arisches Deutsch.“ Und drei Tage später soll er auch den Hitler-Gruß gezeigt und dabei auch zwei Finger an die Oberlippe gesetzt haben – wohl um den Hitler-Bart darzustellen. Dazu ließ er auch noch Marschmusik aus einem Lautsprecher spielen. Und das alles im Beisein von rund 30 Mitarbeitern.