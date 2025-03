Graz startet Umfrage zum Einkaufen in Innenstadt

Die Grazer Rathauskoalition und die Wirtschaftskammer lagen zuletzt nicht wirklich auf einer Wellenlänge. Aufgrund der vielen Leerstände und prominenten Geschäftsschließungen in der Innenstadt entspann sich in den letzten Monaten zwischen Hauptplatz und Körblergasse eine Art Kleinkrieg, der mitunter mit heftigen Bandagen geführt wurde. Für die WKO war die Politik von KPÖ, Grünen und SPÖ für die wirtschaftlichen Turbulenzen hauptverantwortlich. Im Rathaus wiederum lachte man sich nach der desaströsen Beteiligung bei der Kammerwahl und dem Absturz des schwarzen Wirtschaftsbundes gar nicht so insgeheim ins Fäustchen.