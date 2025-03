21-Jähriger raste mit 191 km/h durch 70-er Zone

In der Nacht zum Samstag führten Polizisten im Bereich der Linzer Salzburgerstraße Lasermessungen durch. Dabei dürften selbst die Exekutivbeamten gestaunt haben, denn bei einem 20-jährigen Nordmazedonier aus Traun in einem Mercedes C-250 zeigte die Laserpistole statt der erlaubten 70 km/h satte 154 km/h an.