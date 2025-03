Künstler angeklagt – aber „Opfer“ überzeugt nicht

Der Vorwurf hat eine brisante Vorgeschichte. Vor einigen Jahren wollte das FBI Rosa festnehmen, gegen ihn läuft in den Staaten ein Verfahren wegen mutmaßlicher Kunstfälschung. Rosa verließ Hollywood, kam jedoch 2021 in Portugal in U-Haft: „Ich sollte auf eine US-Gefängnisinsel abgeschoben werden.“, erzählt er im Landl. Er habe seinen Freund angerufen, der zwei Bilder von ihm in Verwahrung hatte. „Doch er rückte sie nicht raus. Es ging um 180.000 Euro, damit ich nicht abgeschoben werde. Ich hatte so eine Wut auf ihn“, so der Künstler, der im Prozess plötzlich emotional wird, bitterlich zu weinen beginnt. Das US-Betrugsverfahren hat Spuren hinterlassen.