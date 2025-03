UNO-Richterin hielt in Großbritannien Sklavin

Immunität wurde aufgehoben

Mugambe war neben ihrem Job bei der UNO auch als Richterin am Obersten Gericht in Uganda tätig. Sie bestritt die Vorwürfe und behauptetet, sie habe das Opfer „immer“ mit Liebe, Fürsorge und Geduld behandelt. „Nachdem die Straftaten der Polizei gemeldet worden waren, versuchte Mugambe, sich der Justiz zu entziehen, indem sie wiederholt behauptete, sie genieße aufgrund ihres Status diplomatische Immunität“, so die Polizei. Die Immunität wurde aber nach Bekanntwerden der Vorwürfe aufgehoben.