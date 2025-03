Neujahrsbaby 2011 schlüpfte einen Sonntag zu früh

Im Grunde ist es eine Lappalie, die am Landesgericht Eisenstadt verhandelt wird. Ein junger Syrer, wohnhaft in einem burgenländischen Kinderdorf, soll am Abend des 5. Jänner 2025 versucht haben, mit einem Stein die Kassa eines Zeitungsständers aufzubrechen. Die zu erwartende Beute wäre wohl überschaubar gewesen. „Stimmt alles nicht“, sagt der Bursch. „Ein Fremder hat mich angesprochen und gebeten, mit der Taschenlampe zu leuchten.“ Er sei zwar davongelaufen, als die Polizei eintraf. „Aber ich bin sofort stehen geblieben. Weil mir einfiel, dass ich ja nichts gemacht habe.“