Wirtschaftsbund verliert Zweidrittel-Mehrheit

Von den nun 74 Sitzen im Wirtschaftsparlament gehen nach dem vorläufigen Ergebnis 44 an den Wirtschaftsbund, 8 an die Freiheitliche Wirtschaft, 7 an den Salzburger Wirtschaftsverband, 2 an die Grüne Wirtschaft, ein Sitz jeweils an die FGWÖ und die UNOS, denen nach fünf Jahren Pause der Wiedereinzug gelingt. Die Salzburger Industrie hält in Zukunft 6 Mandate, die Gemeinsame Liste der Salzburger Banken und Versicherungen 5 Sitze. Die konstituierende Sitzung des Wirtschaftsparlaments und die Wahl des Präsidenten und seiner Stellvertreter findet am 13. Mai statt.