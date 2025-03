Unerwarteter Geldregen: Budget besser als gedacht

„Wenn wir im Herbst einen fixen Budgetplan haben, wissen wir viele Faktoren für das kommende Jahr noch nicht“, erklärt Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Deshalb müsse man immer vorsichtig budgetieren. Ein Beispiel dafür ist die Dividende der Salzburg AG. Diese beträgt mindestens zehn Millionen Euro im Jahr. „Deshalb ist diese auch genauso budgetiert“, so der Stadtchef. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass es für das vergangene Jahr allerdings eine Sonderdividende in der Höhe von rund drei Millionen Euro gibt. Dadurch wird das angenommene Minus kleiner. Am Ende blieben vom vergangenen Jahr sechs Millionen Euro Minus übrig. Gerechnet hat die Landeshauptstadt mit knapp 100 Millionen Euro.