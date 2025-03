Grünes Urgestein kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Weitere prominente Namen

Auf Listenpositionen abseits der Spitze finden sich in der Steiermark noch weitere bekannte Namen. In Passail ist etwa Iris Drexler, neue Kabinettschefin von Innenminister Gerhard Karner und Gattin von Ex-Landeshauptmann Christopher Drexler, auf Platz 8 – für den Einzug in den Gemeinderat braucht die ÖVP Zugewinne. In St. Stefan im Rosental ist der frühere Medienunternehmer und nunmehrige Neos-Nationalratsabgeordnete Veit Dengler am zweiten pinken Listenplatz.