Elon Musk: Jetzt packt sein Vater in TV-Doku aus

Zu sehen ist „Die Elon-Musk-Story“ am Dienstag, 11. März, 20.15 Uhr im ZDF. Die Doku begibt sich an die zentralen Stationen seines Lebens: von der Geburtsstadt Pretoria in Südafrika über das Silicon Valley bis nach Boca Chica in Texas, wo er mit seinem Unternehmen Space X die Raumfahrt revolutionieren will.