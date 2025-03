70-Jähriger verbrannte nach Herzinfarkt im Bett

Vor genau einer Woche verteilte Hermann Gierlinger, Bürgermeister von Pfarrkirchen im Mühlkreis, so wie jeden Freitag und Sonntag in seiner Gemeinde „Essen auf Rädern“. Es verlief auch alles normal, bis er in der kleinen Ortschaft Altenhof dem 70-jährigen Josef M. das Mittagessen bringen wollte. Von außen wirkte auch hier alles normal, doch im Inneren – die Türe war so wie immer aufgesperrt – kam ihm sofort kalter Rauch entgegen.