Osttirolerin bezahlte Freiheitskampf mit dem Leben

„Mein lieber Mann und Kinder! ... Wir müssen uns für immer trennen... Werdet anständige Menschen, so wie ich es war... Jetzt geht der Brief zu Ende, auch mein Leben... viele 1000 Bussi“, so lauten einige der letzten Worte, die Maria Peskoller an ihre Familie schrieb, am 23. 12. 1944, am Tag ihrer Hinrichtung im Landesgericht Graz.