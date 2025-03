Drei Pavillons als Prolog zur Steiermark Schau

Heuer dreht sich in der vom Museum Joanneum ausgerichteten Schau ab 26. April alles um das Fürstengeschlecht der Eggenberger, die in schwierigen Zeiten – Stichworte: kleine Eiszeit, Seuchen, Finanzkrisen – in Graz ein Schloss errichteten, das ein bedeutungsvolles Gesamtkunstwerk voller barocker Theatralik ist.