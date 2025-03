Fast keine Leerstände in Einkaufsstadt Mödling

Was ist der Grund für diesen Erfolg?

Spaziert man durch die „Mödlingmeile“ – so nennt Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer die 750 Meter lange Fußgängerzone samt Hauptstraße – findet man hier so gut wie keine Leerstände. Warum ist das so? „Als ich Stadtrat wurde, habe ich bei allen Vermietern angeklopft und sie gebeten, mit den Mieten herunterzugehen“, so Zaunbauer. Und es hat funktioniert.