Mädchen erlebten Horrornacht in illegalem Asylheim

„Kommt, wir nehmen euch auf eine Party mit“ – etwas Ähnliches hätten zwei Algerier am vergangenen Nationalfeiertag zu zwei Mädchen, sie waren 14 und 15 Jahre alt, gesagt, damit sie mit ihnen kurz nach Mitternacht in ein Taxi stiegen. Es folgten 15 Stunden pures Martyrium. Die Staatsanwaltschaft Wien schreibt in ihrer Anklageschrift: „Als die Mädchen ausgestiegen waren, packten die Angeklagten die Ältere und zogen sie ins Gebäude.“