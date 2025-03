Pensionistin in Aufzug eingeklemmt – der fährt los

Aufzug fuhr trotz geöffneter Tür los

Wie „t-online“ berichtet, ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag in der Riesstraße in München. Die Frau stolperte demnach im zweiten Untergeschoss, als sie den Aufzug betreten wollte. Trotz geöffneter Tür fuhr der Fahrstuhl unerwartet aufwärts und blieb etwa 40 Zentimeter vor dem ersten Untergeschoss stehen. Dadurch wurde ihr Oberkörper im ersten und ihre Beine im zweiten Untergeschoss eingeklemmt.