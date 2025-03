„Die Toten von Salzburg“: Morde im Immo-Milieu

In der Premiere von „Die Toten von Salzburg – Mord in bester Lage“ (20.15 Uhr, ORF 2) kreuzen sich die Todesschicksale in der Immobilien-Branche. Gibt es einen Zusammenhang bei den Unglücksfällen in der Salzburger Schickeria? Michael Fitz und Fanny Krausz ermitteln.