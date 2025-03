Koch (54) soll Praktikant (17) vergewaltigt haben

Der 17-Jährige hatte sich schon auf sein dreitägiges Praktikum in einer Küche in Schärding (OÖ) gefreut. Doch der Tag endete für ihn in einer Tragödie. Ein 54-jähriger Koch soll über den Teenager hergefallen sein und ihn am WC vergewaltigt haben. Der Mann musste sich am Montag im Landesgericht Ried für seine widerliche Tat verantworten und wurde zu einer mehrjährigen Haftstrafe (nicht rechtskräftig) verurteilt.