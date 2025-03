Der Zauber der Frühlingsmusik liegt in der Luft

Auf Schloss Walpersdorf warten mit den Kinder-Abo-Konzerten musikalische Entdeckungsreisen auf das junge Publikum. Waghalsige Zungenbrecher gibt es mit Juju, Franz und der Klopfmaschine bei „Klapperlaplapp“ am 6. April zu hören. Da geht es mit neuen Kompositionen und dem Ensemble rund um Judith Reiter und Julia Schreitl auf spielerische und reimvergnügte Konzertreise. Ein „Fest für Tante Andante“ und dem Holzbläserquintett V-Töne steht dann am 5. Oktober am Programm. Auf die Suche nach ihren Schuhen macht sich am 9. November die „Rambazamba Band“ mit Volksmusik und europäischem Folk.