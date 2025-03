Hälfte der Jungen vertraut Schulmedizin nicht mehr

Die besorgniserregende Studie wurde anlässlich des am 13. März stattfindenden „Health-Makers-Festival in Zusammenarbeit mit Schiefer Rechtsanwälte und der Kommunikationsberatung Ketchum in Auftrag gegeben. Jeder Zweite befürchtet, im Alter nicht ausreichend betreut zu werden. 68 Prozent sehen einen deutlichen Qualitätsunterschied zwischen privater und gesetzlicher Versorgung.