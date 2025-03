Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Bodo – neunzehn Jahre alt – möchte seinen Lebensabend in einem ruhigen, ebenerdigen Zuhause verbringen. Bei gemütlichen Spaziergängen genießt er es, ausgiebig zu schnüffeln. Außerdem lässt sich der liebesbedürftige Senior gerne mit weichen Leckerlis bestechen. Bodo wünscht sich ein gemütliches Plätzchen, viel Geborgenheit und Menschen, die ihn so nehmen, wie er ist und viel Zeit für ihn haben. Wer einem älteren Hund mit besonderen Bedürfnissen noch eine schöne Zeit schenken möchte, wird in Bodo einen dankbaren und herzensguten Freund finden. Interessenten melden sich bitte unter 01/73 41 10 20 oder hundevergabe@tierquartier.at.