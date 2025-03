Erster Storch im Innviertel ist auf Hof gelandet

Das Innviertel ist eigentlich kein traditioneller Aufenthaltsort für Storche. Die weiß-schwarzen Vögel ziehen in der Regel wärmere Regionen vor. Die Klimaerwärmung könnte mit ein Grund sein, warum sich ein Adebar dort offenbar so wohlfühlt, dass er schon seit drei Jahren in Munderfing Station macht.