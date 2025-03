Von 1:3 auf 5:3! VSV gleicht das Viertelfinale aus

Was für ein Kraftakt des VSV im Viertelfinale der ICE-Liga! Im Heimspiel gegen Bozen lag man schon mit 1:3 zurück, drehte die Partie aber zum 5:3-Sieg – damit steht‘s in der Serie 2:2. Der KAC hat sich mit einem 4:1-Erfolg bei Pustertal indes schon drei Matchpucks gesichert, kann am Dienstag daheim die Serie beenden.