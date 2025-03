Wohnbau-Streit: Stillstand oder Rekordinvestition?

Wohnen ist ein fundamentales Bedürfnis jedes Landesbürgers. Kein Wunder also, dass sich jede Partei in diesem Bereich ein Federl an den Hut stecken möchte. SPÖ und ÖVP liefern sich da in Niederösterreich ein besonders hartes Duell – mit völlig entgegengesetzten Sichtweisen.