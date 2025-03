Durch Hochwasser leichtes Minus bei Nächtigungen

Johann Döller, Bürgermeister Reichenau an der Rax, Feri Schwarz, Bürgermeister Bad Schönau, Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin Wiener Alpen und Franz Piribauer (Tourismusstadtrat Wiener Neustadt) freuen sich über ein Plus in der Wiener Alpenregion.

(Bild: Wiener Alpen)