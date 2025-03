„Trump zu treffen, wäre durchaus interessant“

Sie hat die NEOS in die Regierung geführt und ist seit Montag Österreichs neue Außenministerin: Im „Journal zu Gast“ auf Ö1 kündigte Beate Meinl-Reisinger an, sich auch um ein Treffen mit dem US-Präsidenten zu bemühen. Im großen Interview mit Conny Bischofberger lesen Sie am Samstag online, am Sonntag in der „Kronen Zeitung“, was sie ihm sagen würde.