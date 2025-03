ÖBB befördern erstmals eine halbe Milliarde Gäste

„Krone“: Die ÖBB stecken in einem schönen Dilemma: Auch wegen des Klimatickets explodieren die Gästezahlen, während Lieferprobleme zu einem Materialmangel und so zu vollen Zügen und Verspätungen führen.

Andreas Matthä: Die Passagierzahlen sind viel schneller gewachsen, als Züge geliefert wurden. Wir haben aber im letzten Jahr 30 Züge eingeflottet. 2024 war daher ein gutes und herausforderndes Jahr. Unser Ziel für 2030 war es, 500 Millionen Passagiere zu erzielen. Das ist uns jetzt schon gelungen und die halbe Milliarde ist geknackt. Der Fernverkehr war trotz der Hochwasserschäden auf der Weststrecke stabil. Aber erstmals seit Covid sind wir im Nahverkehr um zehn Prozent gestiegen. Das Homeoffice dürfte in Österreich zurückgegangen sein und wir konnten das Angebot ausweiten.