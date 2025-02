Von Lehrling bis Lokführer: So viel zahlen die ÖBB

Diese Job-Offensive hat es in sich! Bis 2030 wollen die ÖBB 25.000 Mitarbeiter einstellen. Pro Jahr sollen im Schnitt 4100 neue Kollegen an Bord kommen. Die „Krone“ zeigt, für welche Berufe es heuer konkret wie viele freie Stellen gibt. Und listet auf, wie viel Lokführer, Zugbegleiter, Lehrlinge & Co. verdienen.