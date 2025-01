ÖBB rekrutieren bei Pleite-Firmen wie KTM und Kika

Lange Gesichter in der Remise der ÖBB, fühlbar schlechte Stimmung liegt in der Luft. Viele die erst vor kurzem ihren Job bei Pleitefirmen wie KTM oder Kika/Leiner verloren haben, hoffen beim Bahnunternehmen einen neuen Job zu finden. Offen darüber reden, wollte niemand so richtig. Zu viel haben sie in den vergangenen Wochen und Monaten wegen den oft unklaren Situationen in den Firmen aushalten müssen.