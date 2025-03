Diebesduo geschnappt – Schaden von 15.000 Euro

Bereits Anfang des Vorjahres nahm die Grazer Polizei Ermittlungen auf, nachdem an der Puntigamer Straße binnen zwei Monaten in gleich neun Firmen eingebrochen wurde. Die Täter stahlen dabei Bargeld, Gutscheine und elektronische Wertgegenstände. Vorerst konnten die damals Unbekannten untertauchen. Erst nach einer weiteren Einbruchserie in Selbstbedienungsläden bzw. Diebstählen von Lebensmitteln kamen die Beamten einem 30-jährigen Grazer auf die Spur. Der einschlägig vorbestrafte Österreicher wurde bereits im Dezember festgenommen.