Youngster Leitner überzeugte „Izzi“ auf der Couch

Nur zu gerne wäre Olympiasieger Alessandro „Izzi“ Hämmerle beim Weltcup-Doppel in Gudauri (Geo) selbst am Start gestanden – ein bakterieller Infekt hatte den Montafoner aber ausgeknockt. Dennoch ließ es sich der 31-Jährige nicht nehmen, am Freitag auf der heimischen Couch die Quali für das erste Rennen am Samstag (11.30 MEZ) im Livestream mitzuverfolgen.