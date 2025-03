„Mein Gesundheitszustand lässt das nicht zu“

Hämmerle hatte bereits am vergangenen Wochenende den Weltcup im türkischen Erzurum krankheitsbedingt auslassen müssen. „Ich bin am Montag zurück nach Österreich geflogen und sofort zu einem Arzt“, erzählt der Olympiasieger von Peking. „Da hat sich dann herausgestellt, dass ich mir irgendeinen bakteriellen Infekt eingefangen habe. Es ist einfach mühsam.“ Dennoch ließ sich der 31-Jähriger Montafoner einen Start in Georgien bis am Donnerstag offen. „Mein Gesundheitszustand lässt es aber einfach nicht zu, dass ich an den Start gehe.“