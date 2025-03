DSV-Superstar vor Start bei WM-Test in Gargellen

Denn anders als bei „normalen“ Europacupbewerben scheinen auch zahlreiche Weltcupstars in der vorläufigen Meldeliste auf. Nicht weniger als 17 Athletinnen und Athleten die in dieser Saison im Weltcup bereits einen Top-10-Platz zu Buche stehen haben, wollen sich ein erstes Bild von der WM-Strecke 2027 am Gargellener Schafberg machen.