Halbnackter rennt auf Flugfeld und stoppt Boeing

Mehrere Fahrzeuge jagten Mann

In der Folge versuchte der Mann offenbar zu flüchten. „Er wurde von mehreren Fahrzeugen über das Gelände gescheucht“, schildert der Augenzeuge seine Eindrücke, während er das Geschehen mit seiner Profikamera festhielt. Das Flugzeug, eine Linienmaschine der Transavia nach Eindhoven, hatte sich in der Zwischenzeit wieder in Bewegung gesetzt und fuhr in entgegengesetzte Richtung davon. Immer mehr Einsatzfahrzeuge tauchten auf der Bildfläche auf.