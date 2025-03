Flughafen-Flitzer (20) landete in der Psychiatrie

Es waren dramatische, aber auch sehr gefährliche Szenen, die sich am Mittwochnachmittag am Flughafen Innsbruck abspielten. Ein halbnackter Mann überwand den Sicherheitszaun, stürmte auf das Rollfeld – und dann direkt auf eine Passagiermaschine zu. Der Flitzer wurde festgenommen. Am Tag danach hat die „Krone“ von der Polizei weitere Details erfahren.