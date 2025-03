Das sind die größten Trainer-Ausraster

Trainer Paulo Fonseca hat einen „Anti-Lauf“. Ende Dezember bei Milan entlassen, heuerte er vor gut einem guten Monat in Lyon an. Wo er nun bis Ende November kein Spiel coachen darf, weil er in Schlussphase beim Spiel gegen Brest mit Schiedsrichter Benoit Millot aneinandergeraten war. Nicht die erste lange Trainer-Sperre...