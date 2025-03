Dieser Tabellenführer will gar nicht aufsteigen!

Landesliga-Start! Von der Spitze der Tabelle lacht mit dem FC Gamlitz ein Team, das im Herbst großartig performt hat: 32 Punkte, Torverhältnis 37:14! Also Aufstiegseuphorie in der Weinstadt? Keine Spur! „Der Aufstieg ist nicht vorgesehen“, sagt Obmann-Stellvertreter Manfred Repolust im „Krone“-Gespräch. Und das hat in erster Linie wirtschaftliche Gründe.