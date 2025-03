Top-Internist: „Heilspritzen“ gegen Diabetes

„Im Diabetesmanagement gibt es viele Neuerungen, speziell medikamentöse und technologische Innovationen, die Lebens- und Betreuungsqualität von Patienten mit Diabetes entscheidend verbessern können. Ich behandle sogar 80-jährige Patienten mit Typ 1-Zucker und fast ebenso langer Erkrankungsdauer. Sie durften diesen Fortschritt in der Behandlung miterleben und sind von der gewonnenen Lebensqualität begeistert“, versichert Dr. Harreither, der 2010 seine Ausbildung im AKH Wien an der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel zum Facharzt für Innere Medizin und Zusatzfach Endokrinologie und Stoffwechsel absolviert hatte. Heute gilt der sympathische, aus dem Bezirk stammende, Mediziner als einer der kompetentesten seines Faches. Seit 2024 wirkt er segensreich in Scheibbs.