Betrunkener „Pistolero“: Schüsse in Sozialquartier

Polizeieinsatz am späten Dienstagnachmittag in Kitzbühel in Tirol: In einem Sozialquartier mitten in der Stadt wurden Schüsse abgefeuert. Die alarmierten Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle und stießen auf einen 67-jährigen Verdächtigen, gegen den ein Waffenverbot besteht. Der stark alkoholisierte Mann sei festgenommen worden.