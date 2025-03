Quereinsteiger aus Forstwirtschaft wird Landesrat

Lange brodelt es schon in der Gerüchteküche, doch ein konkreter Name war bis zuletzt noch nicht durchgedrungen. Nachdem die steirische Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) als Staatssekretärin in die Bundesregierung entsandt wurde, wurde über einen möglichen Nachfolger eifrig spekuliert. Nun ist alles fix: Willibald Ehrenhöfer wird neuer Landesrat.