Legende muss vor finalem Kampf wieder hungern

Eigentlich hätte ja im Herbst Schluss sein sollen. Doch einmal will es Kampfsport-Legende Fadi Merza doch noch wissen. Ende März steigt er zum nun definitiv letzten Mal in den Ring. Für den Abschieds-Kampf an einem für ihn ganz besonderen Ort muss der ab Samstag 47-Jährige noch einmal Gewicht verlieren.