„Die schwierigen Abschnitte gehören den Herren!“

Platz elf im Super-G beim Weltcup in Kvitjfell, aktuell Führende in der Disziplinenwertung im Europacup. Nadine Fest ist bei der Rückkehr der Ski-Damen auf die Kitzbüheler Streif am Samstag und Sonntag im Europacup die große Gejagte. Die legendäre Rennstrecke war vor neun Jahren sogar Thema ihrer Schul-Abschlussarbeit – und bei ihrem bisher einzigen Mal vor Ort machte sie Bekanntschaft mit dem dritten Tor. . .