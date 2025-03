Mehrere Senioren in Grazer Bus und Bims beraubt

Zwei Georgier wurden bereits im November in Gleisdorf festgenommen. Nach einer Fahndung konnte das Duo unmittelbar nach einer Tat in Gewahrsam genommen werden. Der 26-Jährige und der 53-Jährige sollen zwischen Juli 2024 und November 2024 für insgesamt 21 Strafdelikte verantwortlich gewesen sein. Die beiden Täter traten aber auch in Salzburg, Kärnten, Ober- und Niederösterreich negativ in Erscheinung. Auch sie befinden sich nun in der JA Jakomini.