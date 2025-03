Papst konnte am Sonntag wieder selbst atmen

Zum Angelus-Gebet am Sonntag ließ der Papst wieder einen Text veröffentlichen, wie es an den vergangenen beiden Sonntagen der Fall war. „Ich sende Ihnen diese Gedanken erneut aus dem Krankenhaus, wo ich, wie ihr wisst, seit einigen Tagen bin, begleitet von den Ärzten und dem medizinischen Personal, denen ich für die Aufmerksamkeit danke, mit der sie sich um mich kümmern. Ich spüre in meinem Herzen den ‘Segen‘, der in der Gebrechlichkeit verborgen ist, denn gerade in diesen Momenten lernen wir noch mehr, dem Herrn zu vertrauen. Gleichzeitig danke ich Gott, weil er mir die Möglichkeit gibt, an Körper und Geist den Zustand so vieler kranker und leidender Menschen zu teilen“, schrieb Papst Franziskus.