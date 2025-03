Helfen mit Gulasch & Bier: Abt und Minister dabei

„A Gulasch und a Seidl Bier“, unter diesem bekannten Motto wird bereits lange geholfen. Zum 17. Mal organisierte der Singverein Melk unter Leitung von Obfrau Angelika Widrich ein Benefizessen. Im stimmungsvollen Keller des Wachauerhofes trafen sich dazu gestern, am Faschingssonntag, Helfer, Promis und Genießer in der Stadt Melk. Dieses Jahr geht der Erlös an ein Schulprojekt in Burkina Faso und Kindern mit Beeinträchtigung im Bezirk Melk.