Dem Feind Krebs im Körper Einhalt gebieten

Die niederländisch-deutsche Dramedy-Serie entstand nach der Autobiografie der verstorbenen TV-Managerin Margot van Schayk und zeichnet das Bild eines Schicksals bewusst bunt und positiv, anstatt sich in ständiger Angst und Selbstmitleid zu suhlen. „Inspiriert von ihrem Mut und ihrer Lebensfreude ist die Serie eine Einladung an die Zuschauer, das Leben in vollen Zügen zu genießen, so wie sie es tat“, erklärt Produzentin Fleur Winters, die mit van Schayk gut befreundet war, „ich habe viel über ihren dunklen Humor gelacht. Es gelang ihr, schwere Themen mit Leichtigkeit einzufangen, sodass es in ihrer Geschichte nicht nur um Krankheit und Abschied geht, sondern um ein erfülltes Leben trotz alledem. Ich wünsche mir, dass ,Don‘t Fall, Dance‘ Menschen zum Lachen bringt, sie tief berührt und zu Gesprächen darüber anregt, was es bedeutet, wirklich zu leben.“