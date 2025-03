Para-Langläuferin Edlinger glückte WM-Generalprobe

Die Generalprobe der nordischen Para-Langläuferin Carina Edlinger für die WM in Trondheim ist geglückt. Am letzten Weltcupwochenende vor dem WM-Sprint gewinnt Carina Edlinger am Freitag das 10km Skating Rennen in Steinkjer (NOR). Am darauffolgenden Tag war die Salzburgerin, die in der Sehbehinderten-Wertung gemeinsam mit Guide Jakob Kainz eine Klasse für sich ist, auch im Sprint nicht zu schlagen. Das abschließende 5 Kilometer Rennen, das für Sonntag angesetzt war, musste aufgrund des starken Regens abgesagt werden.