Carlo Ancelotti: „Ich hoffe, das war ein Weckruf“

Vor allem das Abwehrduo Antonio Rüdiger und Alaba erhielt nach dem Auftritt in Andalusien in spanischen Medien schwache Kritiken. „Es hat zuletzt so ausgesehen, dass wir organisierter und kompakter waren“, meinte Ancelotti. „Diesmal haben wir das nicht geschafft.“ Alaba, der zum zweiten Mal nach seiner jüngsten Adduktorenverletzung in der Startformation stand, wurde in der 59. Minute ausgewechselt. Rüdiger, selbst gerade erst von einer Muskelblessur zurück, hatte kurz zuvor das letztlich entscheidende Elfmeterfoul begangen.