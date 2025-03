„Geistesabwesend wie Alaba“: Heftige Real-Kritik!

Alaba und Rüdiger wirkten über weite Strecken der Partie nicht so abgeklärt, wie man es von den Routiniers gewohnt ist. Allerdings fehlt es dem Duo auch an gemeinsamer Spielpraxis. Alaba stand zum zweiten Mal nach seiner jüngsten Adduktorenverletzung in der Startelf, wurde aber bereits in der 59. Minute ausgewechselt. Der linke Oberschenkel des Wieners war bandagiert.